Март 21st, 2020

Стало известно о новой версии гибели туристов на перевале Дятлова

Эксперты назвали новую версию гибели членов туристической группы Дятлова, которая произошла в 1959 году. Поисковики и родственники погибших уверены, чтопричиной смерти студентов стала техногенная катастрофа.

Туристы не вернулись на базу в назначенный день, после чего в конце февраля четыре трупа с телесными повреждениями были обнаружены поисковиками-добровольцами, штатными спасателями и примкнувшими к ним охотниками-манси на разном расстоянии от палатки.

По словам мастера спорта СССР по альпинизму, Сергея Согрина , группа спасателей исследовала местность тщательнейшим образом.

«Первое. Мы все пришли к единому мнению о том, что это была техногенная катастрофа. Правда, тогда этот термин в 1959 году еще не назывался. Но было понятно, что в воздухе их что-то напугало. Причем что-то земного происхождения», — заявил он в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Сергей уточнил, что , таким эффектом могла обладать ракета или отработанная ступень. Кроме того, звук, который не выдерживали уши, вынудил группу покинуть палатку. Ранее поисковики, работавшие на месте трагедии в 1959 году, также обращали внимание на своеобразное состояние снега вокруг палатки погибших — он был покрыт коркой льда. Кроме того, на нем отчетливо виднелись человеческие следы. Согласно одной из версий, такое состояние снежного покрова стало последствием предполагаемого взрыва летательного аппарата — сначала он растаял от вспышки тепла, а потом резко вернулся в твердое состояние.

«Причину удалось понять только косвенно. Скорее всего, при техногенной катастрофе произошел выброс ядовитого вещества — топлива или продуктов горения, что заставило их молниеносно покинуть палатку ночью, толком не одевшись и не обувшись. Ясно было одно, что оставаться для них там было смертельно опасно. Все остальное, что с ними случилось, лишь следствие этого», — сообщил Согрин.

Еще одним подтверждением его слов являлись и показания туристов других туристических групп, также находившихся на соседних маршрутах одновременно с «дятловцами». Все они вспоминали о странном свечении в небе.

Сестра самого Игоря Дятлова также рассказала о том, что их родителям всегда внушали одно и то же — ребята ушли от палатки и прожили не более двух часов. Причиной их смерти якобы стало обморожение.

Тем не менее, увидеть реальные документы с заключениями врачами не могли ни они, ни кто-либо из других семей потерявших родственников, заявил частный расследователь, писатель Олег Архипов. По его словам, после обнаружения первых пяти трупов погибших туристов проводилась судебно-химическая, гистологическая и радиологическая экспертизы, результаты которых так никому и не позволили узнать.

«Как только результаты были готовы, сразу пришли люди в серых пальто. Они изъяли не только сами акты экспертиз, которых сейчас нет в деле, но и образцы органов, отобранных у покойных для проведения исследований», — заявил Архипов.

В связи с этими и многими другими обстоятельствами Фонд памяти группы Дятлова, который представляет интересы погибших туристов, уже заявил о намерении написать обращение с просьбой с нуля инициировать расследование уголовного дела по факту произошедшего. Оно будет направлено на имя нового генпрокурора РФ Игоря Краснова.

1 февраля 2020 года, спустя 60 лет после трагедии, Генпрокуратура РФ приняла решение вернуться к старому расследованию обстоятельств гибели туристов в 1959 году. Возобновившие проверку прокуроры отрицают криминальные, техногенные и конспирологические версии, отрабатывая только три: сход лавины, ураган и так называемая снежная доска.

В 2015 году проверку загадочной гибели туристов по инициативе Следственного комитета также провели криминалист Владимир Соловьев и почетный сотрудник ведомства, альпинист с более чем 25 восхождениями Сергей Шкрябач. Как удалось установить криминалистам, прохождение атмосферного фронта продолжалось не менее 10 часов и сопровождалось сильным снегопадом, усилением ветра до ураганного (20-30 метров в секунду) и падением температуры до -40°C.

По их мнению, причиной бегства туристов из палатки стала небольшая лавина, которую Дятлов и компания отчасти спровоцировали сами, подрезав склон во время подготовки к ночлегу.