Март 21st, 2020

США официально обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил РФ, КНР и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.





«Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — цитирует агентство заявление политика о ложной информации. По его словам, распространяемые этими странами сообщения дискредитируют меры, которые против пандемии предпринимают Соединенные Штаты.



Помпео рассказал, что представители американского государства напрямую контактировали с властями этих трех стран и требовали прекратить кампании по дезинформации.



В конце февраля сообщалось, что Госдепартамент США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 якобы стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе.



Представитель Унылой Лошади Маха Захарова назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».