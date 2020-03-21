Март 21st, 2020

Слава Каминская опять обратилась к пластическим хирургам.

Слава Каминская не так давно рассталась со своим мужем Эдгаром Каминским,пластическим хирургом. Бывший муж популярной певицы рассказал всю правду об их отношениях.

Слава Каминская из «НеАнгелов» оказалась настоящей жертвой пластики. У звезды просто постоянное маниакальное желание менять что-то со своей внешностью вплоть до вмешательства пластической хирургии.

Каминский рассказал, что его бывшую жену трудно было остановить. Слава Каминская постоянно хотела то увеличить форму груди, или изменить нос и губы. Но ее бывший муж был постоянно против.

Видимо,после развода у Славы оказались развязаны руки,потому что на ее странице в Инстаграм довольно часто можно увидеть фото с разных клиник.

Женщина постоянно экспериментирует с внешностью ,но результатом остается не довольна.

Последнее ее сообщение было с клиники ,в которой она делала липосакцию.Певица,при этом ,утверждает,что это единственный способ избавиться от жира. Физкультура и питание,якобы,не помогают в этом.

Можно только посочувствовать женщине и пожелать ей как можно раньше обратиться к психологу. Ведь от операций ее лицо уже исказилось и рано или поздно сделать как было станет уже невозможно.