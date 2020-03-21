Северная Корея произвела ракетные пуски

Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет малой дальности. Ракеты упали в море, к востоку от Корейского полуострова.

Об этом сообщила Южная Корея. Япония сообщила, что КНДР произвела пуск ракеты, которая упала в море вне пределов японской эксклюзивной экономической зоны.

В марте КНДР уже проводила ракетные пуски и артиллерийские стрельбы.

КНДР заявила, что в Пхеньяне в апреле пройдет заседание Верховного народного собрания, на которое соберутся около 700 делегатов: на фоне того, как в мире распространяется эпидемия коронавируса и отменяются массовые события.

Северная Корея не сообщала о том, что на ее территории отмечены случаи заболевания коронавирусной инфекцией.