 
 
Март 21st, 2020

Почти два десятка итальянских врачей умерли от COVID-19

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Смертоносный китайский коронавирус COVID-19, пандемия которого с каждым днем все сильнее бушует по всему миру, уже унес жизни 17 итальянских врачей, которые лечили зараженных.

Об этом сообщили в национальном институте здравоохранения страны, передает интернет-издание CNN.

Всего же смертоносную инфекцию уже подхватили 3654 медработника. В целом в Италии жертвами коронавируса стали уже более 4 тысяч человек, а еще около 47 тысяч – инфицированы.

http://mignews.com/news/disasters/world/210320_124808_19894.html

Category: Мир, Новости ﻿
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