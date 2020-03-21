Март 21st, 2020

Почти два десятка итальянских врачей умерли от COVID-19





Смертоносный китайский коронавирус COVID-19, пандемия которого с каждым днем все сильнее бушует по всему миру, уже унес жизни 17 итальянских врачей, которые лечили зараженных.



Об этом сообщили в национальном институте здравоохранения страны, передает интернет-издание CNN.



Всего же смертоносную инфекцию уже подхватили 3654 медработника. В целом в Италии жертвами коронавируса стали уже более 4 тысяч человек, а еще около 47 тысяч – инфицированы.



http://mignews.com/news/disasters/world/210320_124808_19894.html