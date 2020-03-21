Названа самая счастливая страна

Финляндию третий год подряд признают самой счастливой страной в мире. К такому выводу пришли в ООН после проведения ежегодного исследования к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. О результатах пишет Business Insider.

При составлении рейтинга одним из ключевых факторов, которые учитывали организаторы исследования, стал уровень доверия в стране. Финляндию также признали самой счастливой страной благодаря эффективным мерам, которые власти ввели для борьбы с коронавирусом.

Помимо этих аспектов учитывались ВВП на душу населения, качество работы социальных систем, продолжительность здоровой жизни, уровни коррупции и свободы.

Вторую строчку в рейтинге счастливых стран заняла Дания. После нее следуют Швейцария, Исландия и Норвегия. Десятку замыкает Люксембург.