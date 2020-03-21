 
 
Март 21st, 2020

Можно ли лечить коронавирус крепкими напитками.

алкоголь1Можно ли лечить коронавирус, выпивая спиртное? И сколько надо выпить,чтобы вирус отступил? В Сеть просочилась информация о некоем британце Конноре Риде, который вылечился от заразы, выпив целую бутылку виски.

 Стоит ли пить спиртное во время болезни — этот вопрос обсуждают многие. Согласно некоторым исследованиям, небольшое количество алкоголя в крови помогает организму противостоять вирусу. Но, конечно же, эти исследования не клинические.

 Что касается коронавируса, то невозможно строить умозаключения о том, убивает ли его спиртное, так как новый вирус не изучен до конца. Медики советуют вести здоровый образ жизни, чтобы поддерживать сильным иммунитет. Только сильный организм может справиться с вирусом.

 Неумеренное употребление алкоголя может ослабить организм, так как алкоголь убивает полезную микрофлору кишечника. Так что лучше не рисковать, выпивая крепкие напитки, а обратитесь к врачу.

 

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