Март 21st, 2020

Миранда Керр в соблазнительном боди украсила обложку глянца

Модель снялась для свежего номера испанского ELLE.

Известная американская супермодель Миранда Керр снялась женского испанского издания ELLE.

Невероятно естественными и нежными снимками, которые украсили сразу две обложки глянца, Миранда, которая пол года назад родила третьего ребенка, поделилась в Instagram.

Интересно, что именно апрельский выпуск Elle был напечатан на переработанной бумаге и посвящен защите окружающей среды и Дню Земли.

Поэтому не удивительно, что Керр на обложках олицетворяет естественность, позируя на фоне зеленой травы и в нежном розовом платье с рюшами и шляпке на завязках.

Поклонники знаменитости оценили ее природные снимки.

«Прекрасная обложка», «Ты невероятная», «Нежность и естественность снимков завораживает», — писали в комментариях подписчики звезды.