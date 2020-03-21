Март 21st, 2020

Микс мобильности, мощности и мультимедийности

Время — наш ценнейший ресурс. Чтобы использовать его увлекательно и результативно, обзаведись продуктивным цифровым помощником. Если компактность и мультифункциональность играют для тебя важную роль, советуем купить планшет. Мы собрали топ-5 причин, которые доказывают, что приобретение такого гаджета — определенно удачная идея!

Не привык сидеть на месте

Главное преимущество планшета — его ультрапортативность и элегантность. Бери тонкий и легкий гаджет с собой в школу, университет или офис — специалисты Lenovo разработали модели весом от 250 до 900 г и с разным размером экрана — от 7 до 12,2 дюйма. Устройства занимают минимум места в сумке или рюкзаке — планшет всегда под рукой и готов функционировать от 5 до 20 часов без подзарядки (в зависимости от конфигурации).

Стремишься быть в курсе событий

Отвечать на электронные письма, читать онлайн-газеты и журналы, мониторить интересные сайты, делиться фото и видео в соцсетях — это просто с планшетом Lenovo. Он оснащен адаптером для легкого подключения к Wi-Fi. Если хочешь быть в сети 24/7 — выбери гаджет с поддержкой sim-карт LTE и пользуйся интернетом 3G или 4G. Две камеры (тыльная и фронтальная) — залог комфортного общения в Skype с родными или коллегами.

Любишь развлечения

Ты школьник, студент, бизнесмен? Гаджет найдет чем развлечь каждого. Он предназначен для приятного просмотра мультфильмов или фильмов, чтения книг, рисования и создания эскизов, запуска игр. Все зависит от твоих желаний и производительности «начинки». Например, бюджетное устройство рассчитано на стандартные ежедневные задачи. Модели с производительным процессором и оперативной памятью 3–8 ГБ быстро и без зависания функционируют даже в режиме многозадачности.

Дисплей с матрицей IPS демонстрирует яркое, четкое и детализированное изображение со всех ракурсов.

Готов к авантюрам

Планшеты Lenovo — надежные компаньоны для путешествий. Большинство из них укомплектовано модулем A-GPS, GPS, Glonass. Смело выбирай новые маршруты — устройство поможет добраться из точки А в точку Б, не заблудившись.

Нравятся инновационные решения

Для тех, кто планирует решать сложные рабочие задачи, писать и редактировать большие тексты, разработчики создали стильные и изящные модели-трансформеры со съемной клавиатурой.

Купи планшет — учись, работай, играй и развлекайся, независимо от локации!