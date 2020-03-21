Март 21st, 2020

Марув продолжает эпатировать публику.

Совсем недавно певица Марув(Анна Корсун) попала в громкий скандал из-за слишком пошлого,по мнению многих зрителей,видео. Многие поклонники были настолько возмущены,что даже отписывались от страницы Анны. Но певицу это не остановило и она представила новую песню в том же стиле.

Композиция войдет в EP «Fatality», релиз которого состоится 10 апреля. На новом треке MARUV снова доказала, что она умеет быть разной: милой, грубоватой, очаровательной, дерзкой — но всегда яркой, уникальной и харизматичной.

Это уже второй сингл с будущего мини-альбома. Первым синглом стала песня «Новая сила киски», записанная вместе с FEARMUCH (за этим псевдонимом скрывается известный музыкант и блогер Kyivstoner). В дополнение к треку вышел эффектный и стильный клип, набравший полмиллиона просмотров на YouTube всего за пять дней.

Премьера проекта SHLAKOBLOCHINA состоялась в 2019 году. Первоначально это был блог на YouTube, в котором артистка делилась подробностями закулисной жизни. Как рассказала сама исполнительница, SHLAKOBLOCHINA — это ее корни и настоящая история, потому что MARUV бывает всякой — «как знойной малышкой, так и гопницей». По ее словам, в проекте собраны «моменты из нашей гастрольной жизни», а танцовщицы MARUV даже выступили соавторами некоторых песен