Как складывается судьба детей звезд, которые трагически погибли К сожалению, некоторые звезды уходят из жизни слишком рано, оставляя близких один на один с болезненной утратой. Мы выяснили, как сейчас живут дети трагически погибших знаменитостей. Мидоу Рэйн Уокер





Трагическая гибель звезды «Форсажа» Пола Уокера в свое время настолько потрясла общественность, что появились слухи о фальсификации его смерти. Сложнее всего пережить гибель актера было его дочери, которая еще подростком оказалась под прицелами камер. Малышке Мидоу Рейн даже приходилось доказывать прессе, что ее отец действительно погиб в автокатастрофе. С матерью девушки Уокер разошелся почти сразу после появления девочки на свет. Ранние годы Мидоу провела на Гавайях. В 13 лет переехала к отцу в Калифорнию, а еще спустя пару лет Пола Уокера не стало.







Сейчас 20-летняя Мидоу часто выкладывает в «Инстаграм» совместные фото с отцом. Ее никогда не привлекала актерская профессия, она видела себя лишь в модельном бизнесе. Благодаря природной красоте девушке удалось довольно быстро реализоваться в этой сфере. Хотя она находится на старте карьеры, в ее портфолио уже есть съемки с известными фотографами и сотрудничество с дизайнерами. Фрэнсис Бин Кобейн





Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав родилась 18 августа 1992 года. Крестной матерью девочки стала актриса Дрю Бэрримор. С самого рождения Фрэнсис росла в атмосфере скандалов. Во время беременности Кортни в одном из интервью заявила, что принимает героин. Органы опеки тогда лишили звездных родителей прав на ребенка. После смерти солиста «Нирваны» воспитанием девочки занимались бабушка и тетя по отцу, потому как мать продолжала лечиться от наркотической зависимости. Своего папу Фрэнсис Бин почти не помнит, но утверждает, что имеет с ним сильную энергетическую связь. Бунтарка получила треть от наследства и авторские права на песни Курта Кобейна. Однако сама она признается, что творчество папы и его группы в целом ей вовсе не по душе. Несмотря на это, она чтит память участников легендарного коллектива. В 2015 Фрэнсис стала продюсером документального фильма «Курт Кобейн: чертов монтаж», посвященного музыканту. Девушка находится в творческом поиске: она попробовала себя и в музыке, и в журналистике, и в живописи. Последнее оказалось Фрэнсис действительно по душе: она организовала уже несколько персональных выставок.







Дочери Курта и Кортни нередко пророчили модельную карьеру, но это не входит в ее планы. Многие журналы стараются заполучить Фрэнсис на обложки своих изданий, но она отказывается общаться с прессой. Пэрис Джексон





Пэрис — начинающая модель, певица и актриса. Однако многие помнят ее именно как дочь американского поп-короля. Саму девушку такая формулировка не устраивает. Она изо всех сил пытается доказать, что может добиться успеха самостоятельно. Мать девочки отказалась от родительских прав во время развода, так что Пэрис жила на знаменитом ранчо вместе с отцом. Майкл Джексон был для нее целым миром, поэтому его смерть стала для малышки настоящей трагедией. В 2012 году девочка пережила очередное потрясение: она едва не стала жертвой насильника. Это событие оказалось последней каплей, после случившегося Пэрис предприняла третью попытку самоубийства. Затем ее как трудного подростка перевели в специализированную терапевтическую школу Юты, где девушка постепенно пришла в себя.



Джексон часто можно увидеть на обложках различных глянцевых журналов, таких как Teen Vogue, Stella, Rolling Stone. Также у девушки действуют контракты с Rolling Stone с агентством IMG Models и брендом Calvin Klein. Она никогда не хотела быть в тени звездного отца и жить за его счет, поэтому с ранних лет старалась сама зарабатывать себе на жизнь. Помимо работы моделью Пэрис снимается в клипах и фильмах. В 2017 году состоялся ее актерский дебют в музыкальном сериале «Звезда». Лиза Мария Пресли

Дочь Элвиса Пресли в юности тоже была бунтаркой: не хотела подчиняться правилам учебных заведений, с 13 лет начала употреблять наркотики, за что ее исключали из школ. Помочь Лизе Марии смогли только в центре саентологии: там ее избавили от зависимости. В 2003 году девушка представила первый музыкальный альбом To Whom It May Concern, который оказался на удивление успешным. Это добавило Лизе мотивации. Она решила не останавливаться на достигнутом и продолжила заниматься творчеством. За два года певица записала 10 песен, выпустила еще одну пластинку и сняла несколько клипов. Каждая ее работа вызывала бурю эмоций у поклонников. В определенный момент, как и у многих артистов, у дочери Пресли произошло выгорание. Она внезапно пропала из медиа-пространства. Переосмыслив свою жизнь и творчество, Лиза Мария вернулась к работе лишь в 2012 году. Певица начала трудиться над новыми альбомами, но уже в другом жанре. Она сотрудничала со многими известными авторами, диджеями и исполнителями: Кайли Миноуг, Бонни Райтом, группой Coldplay. Сейчас Лиза Мария живет с детьми в Лос-Анджелесе и мечтает написать автобиографию. Дочь Элвиса Пресли руководит его фондом, который помогает бездомным семьям найти жилье и встать на ноги. Она также частый гость на благотворительных мероприятиях. Александр Цой (Молчанов)

После расставания с солистом группы «Кино» мать Александра Цоя начала жить с другим известным рок-музыкантом. Ребенок воспитывался в атмосфере вечных пьянок и бесконечных гулянок, что впоследствии определило его образ жизни. Александр начал писать стихи в пять лет — после смерти отца. Он любил читать, но закончить школу так и не смог. В 16 лет парень уехал в Москву, где изучал английский язык и программирование. По приглашению Константина Эрнста Цой-младший проработал около года на Первом канале, но позже вернулся в родной Санкт-Петербург. Наследнику Виктора Цоя принадлежит 50% творческого наследия звезды русского рока. В 2011 году Александр продал право на использование песни «Дальше действовать будем мы» Олегу Тинькову за миллион долларов. В настоящее время Цой-младший владеет собственным клубом Da: da, пишет музыку и тексты песен. Он ведет закрытый образ жизни и старается избегать общения со СМИ. Дети Сергея Бодрова

Сергей Бодров считался одним из самых ярких и талантливых актеров конца 90-х — начала 00-х годов. Он трагически погиб в 2002 году во время съемок нового фильма. Супруга артиста осталась с двумя маленькими детьми на руках. Сейчас дочери Сергея 21 год. Ольга решила пойти по стопам отца. Она окончила школу с золотой медалью и учится в ГИТИСе на бюджетном отделении. Девушка долгое время тщательно скрывала свое происхождение, чтобы посмотреть, на что способна она сама без громкого имени. В ноябре должен выйти дебютный полнометражный фильм «Калашников» с участием Ольги Бодровой о судьбе ее дедушки. Сыну Сергея Бодрова сейчас 16 лет. Мальчик готовится к окончанию школы и поступлению, но своими планами на будущее не делится. Он любит историю и рассматривает возможность поступления на исторический факультет МГУ, который в свое время окончил и его папа. Однако в семье Александру пророчат творческую профессию. Несколько лет назад он трудился над собственным мини-сериалом лего-игрушки. Бесспорно, отцовская тяга к искусству передалась обоим наследникам. Остается только ждать появления младших Бодровых на телеэкранах. Дети Владимира Турчинского

Илья Турчинский никогда не был обделен отцовским вниманием. Они с Владимиром часто общались и проводили много времени вместе, так что парень пошел по стопам знаменитого папы. Илья также увлекся силовыми тренировками и долгое время занимался спортом вместе с Турчинским-старшим. После окончания Академии МВД парень долгое время работал кинологом. Сейчас ему 32 года, и он занят в сфере установки и налаживания охранных систем. Дочери Владимира Турчинского от третьего брака Ксении 19 лет. Девушка учится в школе-студии МХАТ на продюсера и подрабатывает моделью. Ксения долгое время трудилась манекенщицей в Китае, но решила все же получить высшее образование и вернулась в Россию, потому как не считает моделинг серьезной работой. У девушки была сильная привязанность к отцу. Она видела в нем наставника и пример для подражания. В память о Владимире Ксения даже сделала татуировку I love you dad на запястье. Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

