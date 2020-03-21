Март 21st, 2020

Илон Маск получил 1 000 000 линий связи в космосе





SpaceX получил одобрение FCC, Федеральной Комиссии Связи, на продажу/установку 1,000,000 своих терминалов для Starlink. Tерминалы будут занимать спектр, посылать информацию на спутники Starlink — значит надо получать разрешение. Вот это пока на первый миллион штук.

Первая цель — охватить самые трудные 3% американского рынка — самые дальние, самые укромные уголки страны, где все другие решения не работают.

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В заявке приведены размеры «летающих супников» Маска — они 48 см в диаметре. Подключение несложное — (1) включить в розетку; (2) направить в небо — экспертных знаний не требуется. Терминалы находят и отслеживают спутники сами — в них есть моторчики для поворотов.

Про цену пока только слухи, $100-$300. SpaceX сказали, что «очень важно, чтобы цена была приемлемая». Первый миллион терминалов они могут и бесплатно раздать — деньги есть — а первоначальный успех безумно важен.