Март 21st, 2020

Фанаты The Weeknd уверены, что весь новый альбом он посвятил Белле Хадид

В минувшую пятницу 30-летний Абель Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, выпустил свой четвертый студийный альбом After Hours. И как только поклонники канадского певца прослушали свежие композиции, сразу поняли, кому они посвящены. Знатоки творчества The Weeknd, собравшиеся в твиттере, убеждены — музой Тесфайе остается его бывшая девушка, 23-летняя модель Белла Хадид, с которой он в очередной раз расстался полгода назад.

Да, если бы я был Абелем, тоже написал бы 14 треков о Белле Хадид. Я бы написал целый альбом, если бы потерял ее, — рассуждали фанаты Тесфайе в соцсети.

The Weeknd и Белла Хадид

Многие песни, вошедшие в альбом After Hours, рассказывают о разбитом сердце певца. Песня Save Your Tears привлекла особое внимание его поклонников: в какой-то момент в треке The Weeknd словно намекает на шоу Victoria’s Secret 2016 года.

Ты прошла мимо меня, как будто меня там не было, и просто притворилась, что тебе все равно, — поет Абель Тесфайе.

The Weeknd и Белла Хадид на шоу Victoria’s Secret 2016 года

В том году The Weeknd выступал на знаменитом шоу бельевого бренда, а Белла участвовала в показе в числе других моделей.

Хадид и Тесфайе начали встречаться в мае 2015 года, но через год решили расстаться. Спустя два года чувства экс-влюбленных вспыхнули с новой силой, но ненадолго: остыли в конце лета 2019-го. Правда, инсайдеры уверяют, что в этом романе рано ставить точку.