Март 21st, 2020

Ева Лонгория поддержала звездный флешмоб.

45-летняя Ева Лонгория заявила, что делает всё возможное ради предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Актриса поддержала флешмоб «Я остаюсь дома ради…»

Эту акцию в соцсетях запустил актер Кевин Бейкон. Он первым призвал всех, кто добровольно ушел на карантин, рассказывать об этом другим.

Ева Лонгория опубликовала видео, в котором призналась, что остается дома ради своего сына Санти и мужа Пепе. «Я остаюсь дома, потому что это меньшее из того, что я могу сделать ради своих родных», — заявила Ева в Instagram.

Звезда «Отчаянных домохозяек» предстала в кадре в домашней одежде и без капли косметики на лице. Актриса выглядела очень молодо и свежо.

Примеру Лонгории последовали Дэвид Бекхэм, Элтон Джон, Деми Ловато и многие другие звезды. Футболист заявил, что остается дома ради жены и детей.