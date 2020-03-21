Март 21st, 2020

COVID-19 за сутки убил 324 испанца





Пандемия смертоносного китайского коронавируса в Испании унесла за сутки жизни 324 человек.



Об этом сообщает местное интернет-издание El Mundo со ссылкой на данные испанского министерства здравоохранения.



По данным минздрава, Испания вплотную приблизилась к отметке в 25 тысяч зараженных, точное число которых составило 24 926 человека. Общее же число летальных исходов составляет 1326.



При этом больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде – 804, за последние сутки в столице Испании умерли 176 человек.



http://mignews.com/news/disasters/world/210320_142118_78914.html