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COVID-19 за сутки убил 324 испанца

Картинки по запросу "коронавирус в испании"

Пандемия смертоносного китайского коронавируса в Испании унесла за сутки жизни 324 человек.

Об этом сообщает местное интернет-издание El Mundo со ссылкой на данные испанского министерства здравоохранения.

По данным минздрава, Испания вплотную приблизилась к отметке в 25 тысяч зараженных, точное число которых составило 24 926 человека. Общее же число летальных исходов составляет 1326.

При этом больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде – 804, за последние сутки в столице Испании умерли 176 человек.

http://mignews.com/news/disasters/world/210320_142118_78914.html

Category: Мир, Новости ﻿
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