COVID-19 за сутки убил 324 испанца

Пандемия смертоносного китайского коронавируса в Испании унесла за сутки жизни 324 человек.
Об этом сообщает местное интернет-издание El Mundo со ссылкой на данные испанского министерства здравоохранения.
По данным минздрава, Испания вплотную приблизилась к отметке в 25 тысяч зараженных, точное число которых составило 24 926 человека. Общее же число летальных исходов составляет 1326.
При этом больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде – 804, за последние сутки в столице Испании умерли 176 человек.
http://mignews.com/news/disasters/world/210320_142118_78914.html
Leave a Reply