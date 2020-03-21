 
 
Март 21st, 2020

Анна Семенович проводит время с двумя мужчинами.

семенович4После признания о потерянном рекламном контракте и убытках, которые даже заставили обладательницу роскошных форм поплакать, Анна Семенович сообщила новые детали о жизни в условиях карантина.

На карантин в своей московской квартире звезда закрылась вместе с двумя мужчинами, призналась она журналистам. Однако тут же предупредила возможных критиков, что поводов для осуждения нет.

Семенович пережидает вспышку коронавируса с младшим братом и возлюбленным.

 «Решили, что так проводить время в «заточении» веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе», – сообщила она поклонникам. Анна при этом добавила, что семья- это дело непростое.

Ранее Семенович, которая не очень охотно делится подробностями из своей личной жизни, все же рассказала немного о своем возлюбленном. Выяснилось, что он на семь лет моложе певицы.

 

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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