Март 21st, 2020

Анна Семенович проводит время с двумя мужчинами.

После признания о потерянном рекламном контракте и убытках, которые даже заставили обладательницу роскошных форм поплакать, Анна Семенович сообщила новые детали о жизни в условиях карантина.

На карантин в своей московской квартире звезда закрылась вместе с двумя мужчинами, призналась она журналистам. Однако тут же предупредила возможных критиков, что поводов для осуждения нет.

Семенович пережидает вспышку коронавируса с младшим братом и возлюбленным.

«Решили, что так проводить время в «заточении» веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе», – сообщила она поклонникам. Анна при этом добавила, что семья- это дело непростое.