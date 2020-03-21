Март 21st, 2020

Американские кинотеатры закрываются, а китайские открываются

The Hollywood Reporter рапортует, что в Америке из-за коронавируса перестают работать все кинотеатры, так как новое распоряжение властей запрещает скопление людей больше 10 человек (сперва ограничение было в 250 людей, затем в 50).

О закрытии, в частности, объявили две крупнейшие американские сети AMC Theatres и Regal, владеющие десятком тысяч киноэкранов в США и Канаде. AMC Theatres объявила о закрытии на шесть-двенадцать недель в зависимости от ситуации с распространением эпидемии. А Regal закрылась на «неопределенный срок».

Тем временем в Китае, который стал источником коронавируса, кинотеатры наоборот, начали потихоньку открываться, так как кризис инфекции в стране миновал, сообщает Indie Wire. Первым возобновил работу кинотеатр в городе Урумчи, который был закрыт с 26 января. Однако зрители допускаются в зал исключительно в защитных масках, и каждому перед входом сотрудник кинотеатра измеряет температуру.

Напомним, в Украине в настоящее время не функционирует ни один кинотеатр, так как в стране введено положение всеобщего карантина, которое продлится как минимум до конца марта.