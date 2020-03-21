Март 21st, 2020

Александр Малинин госпитализирован.Он успел записать послание к поклонникам.

Популярный певец Александр Малинин объявил об отмене выступлений из-за проблем со здоровьем. Буквально из палаты артист обратился к своим поклонникам, записав для них видео, которое разместил на своей странице в Instagram.

На кадрах он предстал перед ними лежащим под капельницей. Одетый в домашнюю футболку и спортивные брюки Малинин сообщил, что не сможет выступать из-за плохого самочувствия.

Артист выразил сожаление о том, что врачи рекомендовали ему на время прервать выступления.