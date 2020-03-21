Популярный певец Александр Малинин объявил об отмене выступлений из-за проблем со здоровьем. Буквально из палаты артист обратился к своим поклонникам, записав для них видео, которое разместил на своей странице в Instagram.
На кадрах он предстал перед ними лежащим под капельницей. Одетый в домашнюю футболку и спортивные брюки Малинин сообщил, что не сможет выступать из-за плохого самочувствия.
Артист выразил сожаление о том, что врачи рекомендовали ему на время прервать выступления.
Малинин сообщил, что у него случился гипертонический криз, подскочило давление, но сейчас свое состояние он оценивает как удовлетворительное, и желает поклонникам заботиться о себе и близких, не забывать про здоровье.
«Я хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, берегите друг друга, будьте осторожны и заботьтесь друг о друге», — сказал певец. По его словам, концерты перенесены на неопределенный срок.
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