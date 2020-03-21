Малинин сообщил, что у него случился гипертонический криз, подскочило давление, но сейчас свое состояние он оценивает как удовлетворительное, и желает поклонникам заботиться о себе и близких, не забывать про здоровье.

«Я хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, берегите друг друга, будьте осторожны и заботьтесь друг о друге», — сказал певец. По его словам, концерты перенесены на неопределенный срок.

 