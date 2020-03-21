Март 21st, 2020

13-летняя Сури Круз становится копией своего отца Тома: новое фото

57-летний Том Круз, поглощенный саентологией, давно не появлялся на публике (хотя в нескольких новых кинопроектах он заявлен). Пресса шутит, что теперь о том, как он выглядит, можно вспомнить, лишь глядя на его дочь Сури: с каждым годом она становится все больше похожа на него. На этой неделе папарацци сфотографировал ее на прогулке с мамой, 41-летней Кэти Холмс, в Нью-Йорке, где они живут.

Кэти и Сури относятся к той части звезд, которых не пугает пандемия коронавируса. Мама и дочь гуляли по Центральному парку без защитных масок, как и их помощница, помогавшая им выгуливать собак.

Кэти Холмс и Сури Круз

Том Круз перестал общаться с Сури, когда она была еще совсем маленькой. По словам бывших саентологов, причиной тому стало сайентологическое религиозное движение, последовательницами которого Сури и ее мать не являются. Последний раз актера видели вместе с дочерью в 2013 году, вскоре после того, как Холмс подала на развод.

Том Круз