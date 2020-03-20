Март 20th, 2020

Злата Огневич призналась, что ей не везет с мужчинами

Популярная украинская певица Злата Огневич на днях дала откровенное интервью. Артистка рассказала об отношениях с мужчинами и призналась, что ей не удается построить крепкие отношения и поэтому она готова к искусственному оплодотворению.

«Каждая женщина стремится найти свое счастье. Однако бывают моменты, когда трудно создать семью, найти настоящую любовь». Злата рассказала, что испытывает проблемы в отношениях с мужчинами. Исполнительница считает, что ей везет на подонков. Злата призналась, что когда пускает мужчину в свое сердце, то это приносит ей только боль и отчаяние.

«У меня вообще с мужчинами очень печальная история. Могу сказать, что мне везет на подонков. Я очень доверчивый человек. Человек с опытом это видит и понимает. Когда я открываю ему свое сердце, понимаю, что нужна была только для коллекции и это очень больно», — призналась певица.

Также она заявила, что готова к экстракорпоральному оплодотворению, если до 40-42 лет рядом с ней не найдется человек, с которым она хотела прожить всю жизнь.

«Имею широкие взгляды на это. Я не хочу идти в жертву в жизни общества, так должно быть семья, дети и муж рядом. Но, если я не могу найти этого человека? Я готова на искусственное оплодотворение, если придет время и пойму, что дальше уже некуда откладывать», — рассказала Огневич.