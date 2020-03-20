 
 
Март 20th, 2020

Жителям Калифорнии предписано не покидать свои дома

Губернатор штата выражает опасения, что новым коронавирусом могут заразиться более половины жителей

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился, чтобы все 40 миллионов жителей штата оставались дома, ограничив все необязательные передвижения с целью сдержать распространение коронавируса, который угрожает перегрузить медицинскую систему.

«Это момент, когда нужно принимать сложные решения, – заявил Ньюсом. – Мы должны признать реальность».

По словам губернатора, ограничения вводятся на «неопределенный срок».

Разрешено выходить на прогулку и делать физические упражнения, а также за предметами первой необходимости – продовольствием и лекарствами. Также можно заказать еду на дом из ресторана.

Губернатор также объявил, что мобилизует 500 военнослужащих Национальной гвардии, но только в гуманитарных целях: они могут помогать с распределением продовольствия.

Ранее Ньюсом попросил президента направить к берегам Калифорнии плавучий госпиталь ВМС, чтобы расширить потенциал системы здравоохранения, и предупредил, что новым коронавирусом могут заразиться более половины жителей штата.

По словам Ньюсома, в некоторых районах число заразившихся удваивается каждые четыре часа. За следующие восемь недель заразиться могут 56 процентов калифорнийцев.

Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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