Зеленский поддержал консультации с сепаратистами и выгнал своего советника, который был против

20 марта указом президента нардеп от партии «Слуга народа» Гео Лерос уволен с должности советника

Об этом говорится в опубликованном указе президента.

Как отмечается, Лерос был внештатным советником президента.

«Уволить Лероса Гео Багратовича от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)», — говорится в указе.

Напомним, сегодня нардеп Лерос дал интервью изданию «Цензор.Нет«. В интервью нардеп заявил, что считает неприемлемым мир ценой сдачи национальных интересов и легализации террористов на украинской земле, как, например, амнистии убийц, которые вместе с военными армии РФ убивали украинцев.

«Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет «, — подытожил он.

Отвечая на вопрос, можно ли достичь мира на Донбассе путем реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака, нардеп подчеркнул, что Украина не должна слепо жить по плану, написанному в Кремле.