Март 20th, 2020

Японский флот получил первый эсминец противоракетной обороны нового поколения

Морские силы самообороны Японии приняли в свой состав эсминец противоракетной обороны «Мая», головной корабль проекта 27DDG. Как сообщает Kyodo News, церемония принятия корабля на вооружение проходила в закрытом режиме из-за мер по предупреждению распространения коронавируса — на нее были допущены только около 100 человек, представителей флота и министерства обороны.

Головной эсминец «Мая» при длине 169,9 метра и ширине 22,2 метра имеет водоизмещение 8,2 тысячи тонн. Корабль способен развивать скорость до 30 узлов. Корабль, представляющий собой развитие серии эсминцев типа «Атаго», оснащен модернизированной боевой-информационно управляющей системой Aegis с ракетами-перехватчиками SM-3 Block IIA.

В составе Морских сил самообороны новый эсминец, спущенный на воду в 2018 году, пополнит состав эсминцев противоракетной обороны типа «Атаго» (два корабля) и «Конго» (четыре корабля). В 2021 году в состав Морских сил самообороны Японии планируется включить второй эсминец проекта 27DDG — «Хагуро».

В настоящее время Япония активно занимается развитием оборонно-промышленного комплекса и Сил самообороны. В числе причин для милитаризации пацифистской страны власти называют активное военное развитие Китая, обострение территориальных споров с Южной Кореей, развитие Россией военной инфраструктуры на оспариваемых Курильских островах и реализацию КНДР ракетно-ядерной программы.

Строительство новых кораблей для Морских сил самообороны Японии проводится в рамках программы по усилению Сил самообороны. В части развития флота, программа предполагает постройку двух эсминцев типа «Мая», а также увеличение количества подводных лодок до 22 единиц с нынешних 17.