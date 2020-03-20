Март 20th, 2020

Врачи советуют не поддаваться панике и не делать запас продуктов.

Врачи категорически не рекомендуют скупать гречку или другие крупы.

По мнению медиков, многие продавцы пользуются возникшим ажиотажем и выставляют на полки залежалый или просроченный продукт. Потребитель же рад тому, что успел, и на срок годности просто не смотрит. Но помимо утраты вкусовых и питательных свойств такой продукт таит в себе вполне реальную опасность — в крупе могут завестись насекомые.

Крупа, которая долго лежит, увлажняется, слеживается, приобретает запах и качества нездорового продукта. При большой влажности может появиться плесень.

Более того, при неправильном хранении крупы нередко становятся достоянием грызунов и различных жуков и мошек, которые откладывают там свои личинки. Крупы важно хранить в проветриваемых помещениях и в целостных упаковках.

Хранить крупу также нужно правильно — не в целлофановом пакете. Продукт должен дышать. Ну а если вы нашли одну, даже самую мелкую и одинокую мошку, весь пакет необходимо выбросить.