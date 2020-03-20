Март 20th, 2020

Власти Туркмении запретили въезд в столицу и перемещение между регионами

Власти Туркмении запретили въезд и выезд в столицу Ашхабад и перемещение между регионами, сообщает региональная служба Радио Свобода – Радио Азатлык. Попасть в крупнейший город страны или выехать из него можно только по специальному пропуску. Предположительно, мера связана с борьбой с распространением коронавируса, хотя по официальным данным в стране нет ещё ни одного заболевшего.

“Ашхабад закрыли для выезда и въезда. Перемещение возможно только по пропускам. Частные машины, такси, маршрутки и автобусы из регионов, все разворачиваются у въезда в город”, – сообщает корреспондент радиостанции. В пятницу власти сняли пассажиров без столичной прописки с рейса из Дашогуза – города на северо-востоке страны, населённого преимущественно этническими узбеками. Корреспонденты в других регионах сообщают, что их жителям закрыта возможность посетить столицу.

Один из корреспондентов, имеющий источники в регионе на востоке страны, сообщил, что власти приняли решение перекрыть с пятницы межрегиональные автодороги. Из трёх регионов радиостанции сообщили, что в них запрещено перемещение даже между районами.