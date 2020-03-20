Март 20th, 2020

Важные тонкости проката автомобилей в Ивано-Франковске

Аренда авто в Ивано-Франковске без водителя является популярной и востребованной услугой. Среди клиентов можно встретить не только частных лиц, но и официально зарегистрированные организации. Причины, побуждающие обращаться на сайт аренды авто в Ивано-Франковске, довольно многогранны:

срочный ремонт собственного транспортного средства,

нахождение длительное время на территории чужого города, например, в командировке,

загородн ый отдых при отсутствии собственного транспорта.

Существует возможность провести тестирование определенной марки и модели автомобиля, например, прежде чем приобрести для себя аналогичное авто. Динамичное развитие рынка отечественного автопроката обусловлена экономическим развитием страны в целом и регионов в частности. Перспективы этого бизнеса простираются глубоко в будущее.

Условия проката автомобилей

Взять в аренду автомобиль без водителя можно на короткий срок или длительный период. Короткие поездки сегодня называются каршерингом. В этом случае стоимость аренды довольно высока в первую очередь за счет посуточной тарификации, то есть просрочка даже на пару минут свыше 24 часов вынуждает оплачивать следующие сутки аренды.

Существует некоторое количество компаний, предоставляющих прокат легковых авто на условиях почасовой оплаты. Краткосрочная аренда востребована в сферах бизнес перемещений, выезда за пределы города на осмотр достопримечательностей или туристических вылазок на рыбалку/охоту и так далее. Долгосрочная аренда оказывается значительно дешевле, но подходит далеко не всем. Потому что стоимость снижается прямо пропорционально увеличению срока аренды. В этом случае арендодатель предъявляет более жесткие требования к арендатору и самому договору аренды.

Сегодня можно встретить людей, которые берут дорогостоящие марки авто на прокат в Ивано-Франковске посуточно на https://bls.ua/arenda-avtomobilej-v-ivano-frankovske для особенного случая. Этот шаг направлен на желание произвести впечатление на конкретную группу лиц в тот или иной момент жизни.

Казалось бы, откуда может взяться спрос на краткосрочный прокат авто, когда есть службы такси. Однако, все не так просто. Аренда автомобиля без водителя даже на короткий срок выгоднее, чем такси по следующим причинам:

выбор категории транспортного средства от эконом-класса, до люксовых моделей;

стоимость аренды зависит от года выпуска автомобиля – появляется возможность экономии;

выбор комплектации автомобиля, например, опции климат-контроль или детское кресло;

выбор срока аренды;

свобода перемещения и времени поездки;

наличие страховки.

Требования к арендатору

На стоимость конечных услуг проката легкового автомобиля без водителя оказывает влияние огромное количество различных факторов:

возраст арендатора – на общих основаниях более 21 лет;

водительский стаж – на общих основаниях от двух лет.

На стоимость аренды также влияет нарушение географических поездок аренды, возраст авто и расход топлива, дополнительное оборудование, например, детское кресло. Сегодня редко компании устанавливают географические границы, так как машины оснащены специальным оборудованием для отслеживания перемещений. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте аренды авто в Ивано-Франковске — https://bls.ua/