Март 20th, 2020

В Венецию из-за карантина вернулись лебеди и рыбы

Из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, венецианские каналы стаи гораздо чище. Местные жители также отметили, что в город вернулись лебеди, которых раньше пугали гондолы с тысячами туристов. Позитивные изменения качества воды в каналах и в целом в Венецианской лагуне, видны невооруженным глазом — об этом свидетельствуют многочисленные фото и видео, выкладываемые местными жителями в соцсетях.

С улиц прекрасного города на воде исчезли толпы туристов и даже сами венецианцы — итальянские власти запретили населению страны без уважительной причины покидать жилище. Поэтому общительные и активные итальянцы вынуждены сидеть за компьютерами и возле телевизоров.





Движение в каналах Венеции полностью остановилось и из-за этого практические прекратилось загрязнение воды бытовым мусором и нефтепродуктами. Горожане с удивлением замечают, как быстро природа берет свое — сначала в воде стали замечать рыбу, а позднее в город вернулись лебеди, бывшие тут большой редкостью.

Поскольку в каналах Венеции нет движения лодок с туристами, белые лебеди вернулись. Это драгоценно!

Так выразил свой восторг один из жителей Венеции на страницах твиттера.

Публикации с лебедями мгновенно разлетелись по миру и собрали множество лайков и воодушевленных комментариев. Кое-кто даже отметил, что карантин, по случаю коронавируса, может стать отличными «каникулами» для многих туристических мест планеты, где нагрузка от человеческой деятельности особенно высока.

Сейчас Италия считается эпицентром европейской эпидемии COVID-19 — в стране заболело свыше 35 тысяч человек, а количество смертей от осложнений, вызванных вирусом, превышает две сотни в день.