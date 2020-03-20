Март 20th, 2020

В США создали неуловимую гиперзвуковую ракету

Запуск ракеты PrSM ракетным комплексом HIMARS Lockheed Martin

Американская компания Lockheed Martin в мае 2020 года проведет третьи летные испытания перспективной гиперзвуковой тактической ракеты PrSM, во время которых боеприпас должен будет поразить цель на короткой дистанции. Об этом, как пишет Breaking Defense, заявила вице-президент Lockheed Martin Гэйлия Кэмпбелл. По ее словам, на испытаниях стрельба будет вестись по мишени на дистанции 83 километров.

Новая гиперзвуковая ракета разрабатывается в качестве замены устаревшим боеприпасам оперативно-тактических комплексов ATACMS, которые в настоящее время оснащаются ракетами с кассетными боевыми частями. Кроме того, военные рассматривают и возможность использования нового боеприпаса на реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

Ракеты комплексов ATACMS способны выполнять полеты на скорости около 3 чисел Маха. Эти боеприпасы планируется заменить в рамках программы постепенного отказа от кассетных боеприпасов. Новая ракета PrSM сможет выполнять полеты на скорости более 5 чисел Маха и на первом этапе поражать цели на дальности до 499 километров. Позднее дальность боеприпаса увеличат.

Испытания ракеты начались в декабре прошлого года. Тогда боеприпас поразил мишень на дистанции 240 километров. Во время вторых испытаний в марте дистанция составила 180 километров. Разработчики идут по пути постепенного уменьшения дистанции для проверки работы систем ракеты в условиях жестких перегрузок.

Перегрузки вызваны маневрированием боеприпаса на относительно короткой дистанции и на большой скорости полета. Для того, чтобы минизировать количество маневров и не прибегать к снижению скорости боеприпаса, что может сделать его уязвимым для перехвата системами противоракетной обороны, PrSM на короткие дистанции будет запускаться по высокой баллистической траектории.

В январе текущего года Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) совместно с Армией США заключило с Lockheed Martin контракт на разработку, создание и испытание тактической ракеты — носителя гиперзвуковых планеров. Защита проекта запланирована на 2021 год, а летные испытания носителя должны начаться в 2022 году.