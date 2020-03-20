В США создадут цифровые копии всех существующих военных кораблей

ВМС США в 2021 году проведет тестирование новых технологий на кораблях в море. С их помощью военные смогут дистанционно обновлять прошивки у кораблей. Об этом пишет C4ISRNET. Тестирование технологии начнется на авианосце «Авраам Линкольн» типа «Нимиц». Для него создадут цифровой двойник — тестирование технологии подразумевает, что военные сделают точную виртуальную копию реального корабля, которая позволит в точности оценивать весь ресурс судна, а также провести цифровые испытания всех обновлений.