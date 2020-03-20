 
 
Март 20th, 2020

В НАСА починили марсоход, приказав ему ударить себя лопатой

В НАСА починили марсоход, приказав ему ударить себя лопатой

Поломка произошла, когда InSight выполнял свою задачу — бурил грунт красной планеты, чтобы вставить сейсмометр и изучить внутреннее строение Марса. Неожиданно его сверло застряло в грунте, и даже после нескольких попыток вытащить устройство оно осталось на месте. Помог только тот самый креативный план, включающий лопату.

На реализацию задумки, однако, понадобилось несколько месяцев: удар мог повредить механизмы InSight, поэтому специалисты NASA сначала симулировали его на Земле. К счастью, все обошлось: сверло освободилось от слипшегося грунта, а аппарат и дальше может проводить исследования почвы.

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Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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