Март 20th, 2020

В НАСА починили марсоход, приказав ему ударить себя лопатой

В НАСА починили марсоход, приказав ему ударить себя лопатой

Поломка произошла, когда InSight выполнял свою задачу — бурил грунт красной планеты, чтобы вставить сейсмометр и изучить внутреннее строение Марса. Неожиданно его сверло застряло в грунте, и даже после нескольких попыток вытащить устройство оно осталось на месте. Помог только тот самый креативный план, включающий лопату.



На реализацию задумки, однако, понадобилось несколько месяцев: удар мог повредить механизмы InSight, поэтому специалисты NASA сначала симулировали его на Земле. К счастью, все обошлось: сверло освободилось от слипшегося грунта, а аппарат и дальше может проводить исследования почвы.



