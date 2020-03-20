Март 20th, 2020

Украинские предприниматели вывозили маски из Украины — Геращенко

В начале эпидемии COVID-19 в Китае украинские предприниматели вывозили маски из страны, заявил замглавы МВД Геращенко

Украинские предприниматели в начале распространения в Китае нового коронавируса COVID-19 вывозили из Украины медицинские маски.

«Было действительно два письма от секретаря СНБО Данилова от 31 января и 3 февраля по тогдашнего премьер-министра, Алексея Гончарука, с требованием принять решение Кабинетом министров о запрете вывоза из Украины медицинских масок и другой подобной продукции. Но такое решение принято не было — оно было принято лишь в конце февраля. Поэтому те предприниматели, которые хотели заработать деньги и в которых были маски на складах, они их действительно вывезли из Украины, это факт «, — сказал Геращенко.

Он уточнил, что, насколько ему известно, из государственного резерва маски не продавались.

«Их было около 10000000, и недавно этот реестр был разблокирован, и эти маски были розданы по медицинских учреждениях», — сказал заместитель министра внутренних дел.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства.