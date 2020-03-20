Ученые впервые сняли на видео электрические импульсы в мозге человека

По словам ведущего исследователя проекта На Цзи, новая технология визуализации объединяет двухфотонную флуоресцентную микроскопию и оптическое лазерное сканирование в современном микроскопе. Гипотетически, скорость ее работы можно увеличить до 3000 снимков в секунду.

Синапсы — места, где нейротрансмиттеры высвобождаются одним нейроном для возбуждения или подавления другого. Одной из целью этого исследования является изучение взаимодействия нейронов через области мозга. По мнению ученых, это позволит выявить причины заболеваний головного мозга, в том числе и нейродегенеративных болезней.