Ученые впервые сняли на видео электрические импульсы в мозге человека

Ученые представили высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга. С его помощью можно отслеживать изменения электрического напряжения в нейронах с точностью до миллисекунды, пишут исследователи из Калифорнийского университета в Беркли. Электрические и химические сигналы постоянно меняются в нашем мозгу, но для их анализа требуется высокоскоростная камера и точный микроскоп. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли создали такое устройство: микроскоп с камерой, который может делать снимки мозга мыши 1000 раз в секунду, впервые регистрируя прохождение миллисекундных электрических импульсов через нейроны.
По словам ведущего исследователя проекта На Цзи, новая технология визуализации объединяет двухфотонную флуоресцентную микроскопию и оптическое лазерное сканирование в современном микроскопе. Гипотетически, скорость ее работы можно увеличить до 3000 снимков в секунду.
Синапсы — места, где нейротрансмиттеры высвобождаются одним нейроном для возбуждения или подавления другого. Одной из целью этого исследования является изучение взаимодействия нейронов через области мозга. По мнению ученых, это позволит выявить причины заболеваний головного мозга, в том числе и нейродегенеративных болезней.
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