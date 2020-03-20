Март 20th, 2020

Ученые открыли что запускает процесс старения





Определен ключевой белок, вызывающий старение.Ученые выявили новые механизмы старения, которые находятся под управлением единственного белка. Его дефицит запускает процесс старения. Процессы внутри самого белка можно обратить, уверена команда.



Исследователи из Института Пастера (Франция) определили механизмы старения организма, в которых ключевую роль играет белок CSB. Их наблюдения показали, что прогрессирующее истощение белка приводит к необратимому старению организма.



Известно, что отсутствие или дисфункция CSB вызывает синдром Коккейна — редкое заболевание, при котором симптомы старости проявляются уже в раннем детстве. В предыдущем исследовании ученые определили, что нарушения в CSB вызывают дисфункцию митохондрий. Теперь команда получила доказательства влияния белка на общий процесс старения.



Старение ограничивает пролиферацию поврежденных клеток в ответ на стресс, объясняют ученые. «Теперь мы видим, что дефицит CSB ведет эти пролиферирующие клетки к неизбежному старению», — заявила соавтор исследования Мирия Ричетти.



Важно, что постепенное истощение CSB является очень ранним фактором, определяющим клеточное старение.

Основным выводом для ученых стало новое понимание роли CSB для здоровых клеток. «Фактор CSB считался стабильным, но теперь мы увидели, как белок истощается по мере пролиферации. Когда это происходит, клетка оказывается в „тупике“ и наступает старение», — заключила Ричетти.



Истощение CSB обусловлено эпигенетическими модификациями, которые потенциально обратимы, уточняют авторы.

Команда идентифицировала молекулу, которая способна обратить вспять повреждения клеток у пациентов с синдромом Коккейна, а также обладает свойствами для замедления клеточного старения. Исследования будут продолжены.