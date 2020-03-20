Март 20th, 2020

Ученые доказали, что люди не способны правильно воспринимать свою внешность

Люди не могут оценивать собственную внешность сколько-нибудь объективно — этому мешает целое множество психологических особенностей .Для подтверждения этой истины испанские ученые провели интересный эксперимент. Выяснилось, что люди склонны чересчур скептически воспринимать свое отражение в зеркале. При этом, эти же люди обычно вполне благосклонно оценивают внешность других людей, считая их более красивыми.

Испанские ученые провели экспериментальное исследование с участием добровольцев, которыми стали одиннадцать мужчин и двенадцать женщин. Всем участникам предложили заполнить анкеты, в которых нужно было отвечать на вопросы о разных деталях собственной внешности. Затем ученые создали для добровольцев «аватары» и загрузили их в виртуальную реальность.

«Каждый участник проекта получил по три аватара — первый мы создали на основе заполненных добровольцами анкет, второй — это некий идеальный вариант тела, а третий максимально соответствовал реальному внешнему виду участников. Поместив участников опыта в виртуальное пространство, мы предоставили им возможность изучить аватары снаружи и изнутри. Как и предполагалось, люди считали аватары более красивыми, когда смотрели на них со стороны, а не от первого лица», — отмечают авторы проекта, добавляя, что изучив свою внешность со стороны, люди начинали воспринимать ее лучше.