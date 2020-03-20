Март 20th, 2020

Том Круз вернулся к съемкам «Миссии невыполнимой» в маске

Хотя после вспышки вируса в Италии сьемки седьмой части франшизы были отменены, а актеры — отправлены на карантин, похоже, что сейчас все в прошлом.

Так, вчера в Сети появились фото из британской деревни Дансфолд, где запечатлён Том Круз верхом на мотоцикле и машинах. Также на снимки попал самолёт с эмблемой ВВС Великобритании.

Известно, что в Англии проходили тесты специальной техники для трюков.

В настоящий момент режиссёр картины Кристофер МакКуорри одновременно разрабатывает седьмую и восьмую части франшизы. В прокате они должны появиться летом 2021 и летом 2022 года.