Март 20th, 2020

Седокову обвинили в романе с женатым адвокатом

Российский адвокат Екатерина Гордон заявила, что, пока она была беременна, ее муж, звездный адвокат Сергей Жорин, изменял ей с певицей Анной Седоковой.

Об этом правозащитница рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!» для издания Super.

Так, по словам Гордон, в тот период, когда она лежала на сохранении, Жорин закрутил роман с Седоковой. О неверности мужа женщина узнала благодаря Instagram певицы, где она опубликовала снимок, сделанный якобы в квартире адвоката.

«Я беременна лежала на сохранении, мы были женаты, а Седокова преподает фотографию. Смотрю, а на снимке наши обои и плинтуса Я пишу:» Седокова, я, может, хотя бы рожу. Анечка, ты чего? «, — вспоминает Гордон.

Примечательно, что Седокова не стала игнорировать обвинения Екатерины. В своих Instagram-stories певица прокомментировала ситуацию.

«Екатерина в очередной передачи рассказывает, какая я ужасная женщина. Такая бред! Я не поленилась и перевернула все свои фотографии. Смотрите это то же фото, которое она представила в шоу.» Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда «, — написала я, стоя в джинсах своего парня. и это моя квартира, мой плинтус. Мой живот и джинсы другого человека. Вы уверены, что Сергей Жорин влезет в такой размер джинсов? «, — говорит Анна.

По словам артистки, на тот момент у нее был бойфренд, но это не Сергей Жорин.