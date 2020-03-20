Март 20th, 2020

Рубль продолжил свой обвал

Рубль снижается, отыграв назад утреннее ралли, после того, как Банк России решил оставить ключевую ставку без изменений, и нефтяные котировки сократили рост.

«Падение рубля, на мой взгляд, обусловлено не только спекулятивной игрой, но и тем, что релиз содержал довольно размытую оценку рисков для экономики и рубля, поэтому игроки предпочли сыграть на ослабление рубля», — сказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

На заседании в пятницу центробанк оставил стоимость заимствований неизменной на уровне 6%, как и ожидало большинство опрошенных Блумберг экономистов. Регулятор назвал резкое ослабление курса рубля временным проинфляционным фактором, пообещав, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из динамики инфляции, развития экономики и рисков.

Рынки на 14:25 мск:

Рубль к доллару -0,4% до 79,4650, дорожала на 2,2%

Ставка ОФЗ 26209 -39 б.п. до 6,95%

Индекс Мосбиржи +4,5%, РТС +4,4%

Нефть марки Brent +3,4% до $29,44/барр.

«Полагаю, что регулятор будет держать руку на пульсе и при необходимости может принять экстренное решение, — сказал Ващенко. — На мой взгляд, пока у ЦБ нет данных, что инфляция разгоняется, поэтому нет необходимости экстренного повышения ставки для защиты рубля».