Март 20th, 2020

По Киеву ездят машины с громкоговорителями, которые информируют граждан о карантине

В Киеве организовано передвижение автотранспорта оперативно-спасательной службы, который оборудован громкоговорящими устройствами.

Как сообщает в пятницу утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, данные мероприятия организованы для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией.

В целом же такие автомобили будут курсировать, и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период по улицам городов по всей Украине.

Спасатели напоминают: в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания.

«Не выходите на улицу без необходимости; не посещайте места скопления людей; во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метров; соблюдайте меры личной гигиены; позаботьтесь о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу», — говорится в сообщении