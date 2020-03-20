Март 20th, 2020

Певица Alyosha опубликовала редкое семейное фото

Украинская артистка Alyosha, которая недавно рассказала, как сообщила мужу о второй беременности, опубликовала редкое семейное фото. На снимке позирует сама певица, ее муж Тарас Тополя, а также их двое сыновей — Марк и Роман. Девушка призвала подписчиков ценить время, наслаждаться моментом и больше уделять времени семье. Время течет не так быстро, когда ты дома)) Но это наш шанс насладиться моментом. Хотя мы ограничены неприятными обстоятельствами, но у нас есть возможность отдохнуть: как физически, так и психологически. Наслаждаться тем, что можно поиграть с детьми, без торопливых утра и повседневной суеты. ⠀ Семья — это главная ценность, ежедневный труд и величайшее сокровище. Только в кругу родных можно почувствовать, что время на самом деле замирает. Каждая минута жизни ценна, когда мы рядом с родными … особенно, если в мире неспокойно», - написала исполнительница в сети.