«Отряды Путина» «Бешенные бабки» очистили Россию от коронавируса: сожгли в ведре. Виноват Трамп

Скандально известные «Отряды Путина», ликвидированные Минюстом РФ в конце 2018 года, снова «в деле». «Бешенные бабки», так еще иногда называют эту организацию российских пенсионерок, не смогли пройти мимо распространения коронавирусной инфекции в мире.
В видео, опубликованном на ютьюб-канале «Отряды Путина Soc Sprav», несколько женщин пожилого возраста утверждают, что «коронавируса нет и не будет». По их словам, паника вокруг инфекции нужна была Трампу, чтобы «поднять в два раза доллар».
«Да, Трамп, ты сегодня выиграл!» – отмечают «бешенные бабки» и сжигают распечатанные на бумаге изображения коронавируса в ведре. По их словам, благодаря таким действиям Россия «очистилася» от инфекции.
На этот ролик обратил внимание оппозиционный российский политик Алексей Навальный, который счел своим долгом напомнить, что видео не пародийный проект.
До расформирования прокремлевских «отрядов» активистки регулярно публично «уничтожали врагов России», в частности, горел американский доллар, президент США Дональд Трамп, создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров и другие «вредоносные» для россиян лица и объекты.
Leave a Reply