Март 20th, 2020

«Отряды Путина» «Бешенные бабки» очистили Россию от коронавируса: сожгли в ведре. Виноват Трамп



Скандально известные «Отряды Путина», ликвидированные Минюстом РФ в конце 2018 года, снова «в деле». «Бешенные бабки», так еще иногда называют эту организацию российских пенсионерок, не смогли пройти мимо распространения коронавирусной инфекции в мире.



В видео, опубликованном на ютьюб-канале «Отряды Путина Soc Sprav», несколько женщин пожилого возраста утверждают, что «коронавируса нет и не будет». По их словам, паника вокруг инфекции нужна была Трампу, чтобы «поднять в два раза доллар».



«Да, Трамп, ты сегодня выиграл!» – отмечают «бешенные бабки» и сжигают распечатанные на бумаге изображения коронавируса в ведре. По их словам, благодаря таким действиям Россия «очистилася» от инфекции.











