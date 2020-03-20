Март 20th, 2020

Обзор Huawei Watch GT2 42mm Sport Edition Black

Обзор смарт-часов Huawei Watch GT2 42mm Sport Edition Black

Пока все активно обсуждают, сколько заказов сделано на модели Apple Watch, интернет-магазин «Стилус» решил собрать информацию о новых спортивных аксессуарах и смарт-часах Хуавей. Китайская компания выпустила лимитированную коллекцию Huawei Watch GT2 42mm Sport Edition Black, которая стала проще и компактнее. При этом модель получила элегантный дизайн, хороший запас автономности, производительный процессор.

Дизайн смарт-часов Huawei Watch GT2 характеризует статус и чувство вкуса

Весеннее настроение создает не только красивая спортивная форма, но и новая электроника компании Huawei. Эффектные аксессуары — тренд сезона, который стоит внимания.

Внешний вид умных часов элегантный и минималистичный — вписать устройство можно под любой образ. Выполнен гаджет в классическом круглом форм-факторе, безрамочный экран покрывает специальное стекло 3D, защищающее от ударов, сколов и царапин. Материал корпуса — удачное сочетание пластика и металла. Приятный на ощупь ремешок изготовлен из прочного фторэластомера. Дополнительно можно приобрести браслеты разных цветов, но многих устраивает черный оттенок.

Экран для цветной картинки

Умные часы Huawei Watch GT2 42mm имеют сенсорный экран с диагональю 1,2 дюйма. Разрешение достигает показателя в 390х390 точек, чего вполне достаточно для четкой и детальной картинки. При попадании прямых солнечных лучей пользователей выручает максимальная настройка яркости. Предусмотрена функция Always On Display, что очень популярно по современным меркам.

Высокая скорость работы и автономность

Производительный процессор Kirin A1, 32 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти гарантируют мгновенный отклик на любые действия пользователя.

При обычном использовании устройство может подарить до 7 дней комфортной работы. Полное восстановление ресурсов гаджета происходит быстро — до 2 часов. Первые 10% набираются моментально.

Возможности Smart Watch

Устройство обладает расширенным набором функций, среди которых хочется отметить:

- звонки с телефона и входящие уведомления;

- мониторинг — калорий, сердечного ритма, сна, пульса, физической нагрузки;

- GPS для отслеживания местоположения;

- датчики — акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, давление воздуха, другие.

Оповещения приходят из разных приложений, а также со смартфона о пропущенных звонках. Ответить на них пользователь не сможет — функция не предусмотрена. Многие оценят возможность установить умный будильник, который срабатывает в диапазоне до 20 минут. Интересная фишка — можно сохранять до 500 музыкальных треков.

Тренировки под контролем

Первоначальная функция определения времени постепенно отошла на второй план, ведь все больше людей предпочитают иметь часы, которые могут в любое время отслеживать физическую активность. И смарт-гаджеты Huawei Watch GT2 42mm Sport Edition Black справляются с этой задачей. Электроника выполняет точный мониторинг пульса и уровня стресса, а также имеет 15 видов спортивных активностей (ходьба, силовые упражнения, бег, велосипед).

Кому подойдут смарт-часы Huawei Watch GT2 42mm?

Умные модели понравятся тем, кто ищет фитнес-трекер в роскошном «одеянии». Гаджет будет не только хорошим повседневным аксессуаром, но и будет выражать статус владельца.