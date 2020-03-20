Март 20th, 2020

Новый фильм с Вин Дизелем «Бладшот» покажут на цифровых стриминговых платформах

Новый фильм Sony «Бладшот» с Вин Дизелем будет доступен для домашнего просмотра уже в следующий вторник, 24 марта. Студия приняла такое решение из-за закрытия кинотеатров по всему миру в связи с распространением коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter.

Как отметили в компании, интересы зрителей остаются на первом месте, поэтому абсолютно все поклонники должны иметь возможность посмотреть фильм.

«Мы не очень любим отказываться от традиционных показов фильмов в кинотеатрах. Однако в связи с некоторыми обстоятельствами мы вынуждены перенести премьеру в цифровое пространство», — заявил председатель правления Sony Pictures Том Ротман.

Напомним, украинский прокат картина Дэйва Уилсона вышла 12 марта — как раз с началом карантина и закрытием кинотеатров. Боевик основан на комиксах издательства Valiant.

Согласно синопсиса история начнется с убийства Рэймонда Гаррисона (Дизель) и его жены. Секретная группа ученых воскресит человека, после чего он станет благодаря применению нанотехнологий убийцей по имени Бладшот. Впоследствии к нему возвращается память, он вспоминает человека, который убил его жену и отправляется на поиски, одержимый жаждой мести.