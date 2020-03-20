Март 20th, 2020 Нетаниягу объявил о введении полного карантина



Newsru.co.il передает: В четверг, 19 марта, Биньямин Нетаниягу объявил об очередном ужесточении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Израиле.



«Тяжелое время требует принятия тяжелых решений», — сказал глава правительства Биньямин Нетаниягу. Он сообщил, что ночью правительство одобрит положения о чрезвычайной ситуации, предусматривающие запрет покидать дома.



«Это теперь не просьба, не рекомендация, теперь это приказ, за выполнением которого будет следить полиция», — заявил Биньямин Нетаниягу.



Он отметил, что подобные меры вводятся впервые в истории Израиля.



Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение семи дней и может быть продлен.



Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается: — для покупки продуктов или лекарств;

- для получения медицинской помощи.



Исключение сделано для работников предприятий, работа которых признана жизненно необходимой.



В 20:00 в четверг, 19 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 573 случая болезни COVID-19. Шестеро в тяжелом состоянии, 13 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 14 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.



266 заболевших находятся в больницах. 86 проходят «домашнюю госпитализацию». 47 получают медицинскую помощь в гостиницах. 160 человек ожидают госпитализации.



Число лабораторий, в которых проводят тесты на коронавирус, увеличено до 20 (вчера сообщалось о 17). За последние сутки проведено более 2200 таких анализов (правительство рассчитывает вскоре довести число ежедневных тестов до 3000). По данным минздрава, в общей сложности всего проведено около 13 тысяч таких тестов.



Служба внешней разведки («Мосад») доставила в Израиль 100 тысяч тестов, однако, по словам заместителя генерального директора минздрава Итамара Груто, в доставленных наборах нет скребков, дефицит которых является основной проблемой. В «Мосаде» сообщили, что привезли то, что было запрошено, и что будет проведена дополнительная координация действий с минздравом для доставки требуемого по уже налаженному каналу. Reuters пишет, что Израиль получил тесты из стран Персидского залива.



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Полный перечень правил на период эпидемии коронавируса



19 марта командование Армии обороны Израиля уведомило, что у 10 военнослужащих подтверждено заболевание коронавирусной болезнью COVID-19. Десятым стал 24-летний мужчина из центра Израиля, занесенный в базу минздрава под номером 432.



Сообщается также, что во временный карантин в общей сложности были помещены 5639 военнослужащих (в том числе срочников). В большинстве случаев речь идет о вернувшихся из-за границы или контактировавших с теми, кто был заражен коронавирусом. Арабские СМИ: Моссад ликвидировал важного иранского сановника в Сирии

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