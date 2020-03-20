Нефть Brent превысила $30 на ожиданиях вмешательства Трампа

Мировой рынок нефти продолжает карабкаться вверх после обвала, которого биржи не видели три десятилетия.После скачка на 13% в в четверг фьючерсы на Brent прибавляют еще 7,3% в пятницу и впервые с 17 марта торгуются выше 30 долларов за баррель.

На 12.53 мск майские контракты на бирже ICE в Лондоне заключаются по 30,8 доллара за бочку. Американский сорт WTI стоит 28,37 доллара за баррель и дорожает на 9,53%.

От «дна», показанного в среду, Brent отскочила на 6,2 доллара, или 25%; WTI — на 8,2 доллара, или почти 40% — со скоростью, которую на рынке нефтяных фьючерсов не видели ни разу в истории.

Накануне о готовности «вмешаться» в ситуацию на нефтяном рынке объявил президент США Дональд Трамп.

Низкие цены на нефть на руку американскому потребителю, это напоминает «снижение налогов», заявил он на брифинге в Белом доме. Но с другой стороны, происходящее на рынке «наносит вред <…> очень мощной отрасли», сказал Трамп, имея в виду сланцевую добычу.

«В надлежащее время я подключусь», — подчеркнул он, отметив, что обвал рынка будет «очень разрушителен» для российской экономики, а также нанесет вред Саудовской Аравии.

Администрация США рассматривает возможность введения санкций против России за дестабилизацию мирового нефтяного рынка, рассказали The Wall Street Journal источники в Белом доме. Сенатор Кевин Крамер обратился к Трампу с письмом, в котором призвал ввести нефтяное эмбарго против стран, вознамерившихся «выбить почву из-под ног» американской сланцевой отрасли.

По мнению Крамера, эмбарго нужно рапространить на Россию, Саудовскую Аравию и Ирак. Но с саудитами Вашингтон намерен договориться дипломатическим путем, говорят источники WSJ: по линии Госдепартамента и Совета нацбезопасности их попробуют убедить отказаться от планов резкого нарастить добычу и продавать нефть со скидками в 6-8 долларов за баррель.

Тем временем власти Техаса рассматривают возможность впервые с 1972 года ввести ограничения на добычу нефти, рассказали The Wall Street Journal осведомленные источники. К регулятору рынка (Texas Railroad Commission), отвечающему за освоение нефтяных месторождений в штате, обратились топ-менеджеры ряда сланцевых компаний. Пока неясно, примет ли регулятор решение о сокращении добычи, в данный момент чиновники оценивают, как это может выглядеть на практике, говорят источники.

Ожидания вмешательства Трампа вызвали закрытие коротких позиций на рынке, говорит стратег AxiCorp Стивен Иннс: спекулянты выкупают с рынка контракты, фиксируя прибыль от падения цен.