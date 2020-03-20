 
 
Март 20th, 2020

НАСА останавливает подготовку к полету на Луну

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Приостановлена работа над строительством и испытанием ракеты и капсулы для пилотируемой миссии на Луну

Аэрокосмическое агентство США приостановило работу над строительством и испытанием ракеты и капсулы для пилотируемой миссии на Луну под названием Artemis в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

НАСА закрывает сборочное предприятие Michoud в Новом Орлеане, где строится ракета, и расположенный неподалеку космический центр Stennis, сообщил в четверг вечером глава ведомства Джим Брайденстайн.

«Изменения в космическом центре Stennis связаны с ростом числа случаев заражения COVID-19 в окрестностях центра и числа сотрудников, отправившихся в самоизоляцию. Также есть один подтвержденный случай заражения в команде», – рассказал он.

Закрытие объектов может помешать США выполнить свой план выполнить новый полет на Луну к 2024 году.

Category: Новости, США ﻿
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