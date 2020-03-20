Март 20th, 2020

Коронавирус: за сутки смертность в Великобритании и Франции выросла на 40%





Главное управление здравоохранения Франции сообщило, что за последние сутки в результате коронавирусной инфекции скончались 108 человек. Число умерших достигло 372 человек, суточный рост смертности составил 40%.



Согласно главе ведомства Жерому Саломону, во Франции выявлено уже 10.995 инфицированных – за сутки этот показатель увеличился на 20%.



1.222 человека, на 20,5%, чем днем ранее, находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Во французских больницах есть около 5.000 таких аппаратов, но они распределены неравномерно.





40-процентный рост смертности зафиксирован и в Великобритании. Число умерших достигло 144 человек, число инфицированных – 3.269 человек, здесь рост составил 25%. С 377 до 557 человек выросло число заболевших в Ирландии.



Напомним, что 19 марта количество жителей Италии, умерших от заражения коронавирусом, увеличилось на 427 человек и достигло 3.405. Таким образом, эта европейская страна обогнала по данному показателю эпицентр вспышки – Китай.