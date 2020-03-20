Март 20th, 2020

Киногороскоп: какой фильм посмотреть каждому знаку зодиака

Думаем, вам часто приходиться задаваться вопросом: что бы такого мне сегодня посмотреть? А особенно сейчас, во время карантина, когда появилось настолько много свободного времени, что можно пересмотреть все запланированные фильмы. Так что моем руки и спешим вам на помощь!

Вместе с MEGOGO мы составили самый настоящий киногороскоп. Нам даже не пришлось идти к гадалке, звёзды сами нашептали о ваших предпочтениях и вкусах. Мы подобрали для каждого знака зодиака его идеальный фильм, с которым получится на пару часов отправится в другое измерение.

Находите себя и наслаждайтесь. Киновечер будет потрясающим!

Овен

«Я,Тоня»

Для энергичных Овнов очень важно, чтобы фильм был динамичным, с крутым сюжетом и, желательно, духом соперничества. Поэтому для Овнов с их любовью к острым ощущениям и адреналину идеально подойдет байопик «Я, Тоня».

Главная героиня Тоня хочет быть первой во всем, что она делает, особенно в фигурном катании. Несмотря на ужасное детство, плохие отношения с матерью, неудачный брак и насмешки соперников за спиной, девушка продолжает упорно трудиться на катке и вскоре становится не только лучшей фигуристкой Америки, но и выигрывает чемпионат США.

Овны смогут радоваться победам, сопереживать неудачам, восхищаться бесстрашием и даже импульсивностью Тони, которая так напоминает им себя.

Телец

«Великий Гэтсби»

Роскошь, богатство, любовные треугольники и страстные романы — всё это можно увидеть в фильме «Великий Гэтсби» по роману известного американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. И Тельцам он точно понравится, ведь, не секрет, что этот знак неравнодушен к земным радостям.

Сюжет фильма ведётся от первого лица, главного героя Ника Кэррауэйа. Ник знакомит зрителя со своей жизнью в Нью-Йорке. Переехав со среднего Запада, он оказался соседом миллионера Гэтсби, который устраивает шикарные вечеринки каждую субботу.

Всю жизнь Ник следовал совету отца: пытаться разглядеть в людях хорошее. Оказавшись в среде очень богатых людей, Нику всё сложнее было это делать. Но Гэтсби — единственный, кто из них отличался.

Картина, снятая в формате 3D, с дорогими декорациями, роскошными костюмами, невероятным актерским составом и музыкой однозначно понравится всем Тельцам-эстетам.

Близнецы

«Ты водишь!»

Неусидчивость Близнецов редко позволяет досмотреть фильм и не переключиться на что-то другое. Но вот лёгкая комедия «Ты водишь!» точно зацепит их внимание. Это история о закадычных друзей, которые просто обожают легендарную игру кошки-мышки.

Прошло уже много лет, но удивительным образом Джерри остался единственным человеком, который еще ни разу не проиграл. Остальные решили, что это последний шанс пометить Джерри, ведь он собирается жениться, а поэтому хочет уйти в отставку. Конечно же, ребята не дадут ему так просто отделаться.

Близнецам, которые любят интриги, авантюризм и новые приключения, фильм станет идеальным выбором. Кроме того, главные герои — настоящие Близнецы — такие же противоречивые, но очень яркие личности.

Рак

«Во власти стихии»

Если любовь и приключения соединены в одном фильме, то Ракам точно понравится. Специально для них предлагаем посмотреть картину «Во власти стихии». Иногда даже обычный отдых может преподнести неожиданный сюрприз — встречу со своей второй половинкой, например.

Именно так и познакомились герои фильма: встретились на острове Таити и отправились в удивительное путешествие по Тихому океану. Во время плавания пару влюбленных настиг ужасный шторм. И теперь не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии.

Этот фильм станет прекрасным завершением вечера для эмоциональных Раков, которые вместе с героями будут во власти стихии.

Лев

«Падение ангела»

Львы просто обожают триллеры с непредсказуемым сюжетом. Поэтому, предлагаем сегодняшний вечер провести за просмотром фильма «Падения ангела».

Когда президент США находится в Лондоне, на него совершается покушение. После этих событий главным обвиняемым становится агент секретной службы и его надежный ангел-хранитель Майк Бэннинг.

Теперь главного героя начинают преследовать люди из его же агентства и представители ФБР. Мужчина пытается найти тех, кто очернил его имя, а также спасти государство и его главу от смертельной опасности — террористической угрозы, нацеленной на его самолет.

Майк является воплощением Льва — изобретательный и уверенный в себе лидер, который может решить любую мешающую ему проблему.

Дева

«Скандал»

Мы точно знаем, как и в жизни, к выбору кино Девы подходят очень серьезно: сначала читают отзывы, синопсисы и только потом начинают смотреть. Мы уже сделали это за вас и предлагаем посмотреть фильм «Скандал».

Биографическая драма расскажет о деле Роджера Айлза — гендиректора Fox, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. Обычно в подобных ситуациях представительницы прекрасного пола молчат, терпят и страдают тет-а-тет. Но это не касается главных героинь. Они объединились, чтобы нанести ответный удар, после которого похотливый начальник уже не оправится.

Для Дев, которые олицетворяют справедливость, принцип порядка, победу разума над чувствами, этот фильм станет настоящим бальзамом для души.

Весы

«Мулен Руж»

Если вы настоящий киноман (а мы знаем, что да!), то «Мулен Руж» — лучший трамплин, с которого вы прыгнете и нырнете в этот киновечер. Фильм рассказывает об интригующем романе между начинающим драматургом и актрисой кабаре.

Весы, вам обязательно понравится эта красивая романтическая история о любви, ревности и коварстве. Вы найдете столько общего (положительного, конечно!) у себя и персонажей, сколько не найдет ни один другой знак.

Скорпион

«Клуб Миллиардеров»

Скорпионы любят фильмы со сложным и закрученным сюжетом. Они, как Шерлоки, обожают разгадывать тайны, искать подсказки и скрытые символы. Предлагаем, обязательно, посмотреть фильм «Клуб Миллиардеров».

Дин Карни и Джо Хант — молодые и амбициозные парни, мечтающие о роскошной жизни. Являясь экспертами в финансовых вопросах, вместе со старыми друзьями они решают провернуть крупную аферу. Но на пути к богатству герои не замечают, как помалу становятся жертвами собственной опасной игры. За сорванный большой куш члены клуба миллиардеров расплачиваются кровью.

Главные герои воплощают личность Скорпиона как жесткие лидеры, которые знают, чего хотят и знают, как это получить. Они стараются выяснить все детали, прежде чем что-то сделать, и остаются спокойными и хладнокровными до самого конца.

Стрелец

«Письма к Джульетте»

Один из самых романтичных фильмов. Вы мгновенно влюбитесь в персонажей и их историю. Начинающая писательница Софи и ее жених Виктор отправляются в путешествие в прекрасную Верону перед медовым месяцем. Оказавшись там, они находят «письма Джульетте», которые в корне меняют их жизни. Смотрите сами, как дальше будет развиваться эта трогательная история!

Идея фильма очень перекликается с жизненным девизом Стрельцов — оптимизм поможет достичь всего, чего вы сами захотите. Так что, если вы расстроены и думаете, что никогда не найдёте смысл в своей жизни, посмотрите этот фильм. Он подарит вам вдохновение!

Козерог

«Куда ты пропала, Бернадетт?»

Главная героиня фильма страдает странным эмоциональным расстройством — она буквально ненавидит всех окружающих. Из-за своей фобии женщина попросту не выходит из дома и близкие привыкли, что она всегда в помещении.

Картина поднимает важный вопрос о том, насколько готова жертвовать собой по-настоящему любящая мать. Ведь ради любимой дочери героиня полностью перечеркнула свою жизнь и возможную успешную карьеру.

Фильм подчеркивает все особенности Козерога, которые так ценит семью, традиции, ответственность. Он точно найдет отклик в сердце Козерога, ведь обладатели этого знака обнаружат у себя так много общих черт с главной героиней. Наслаждайтесь!

Водолей

«Малефисента: Владычица тьмы»

Водолеи тяготеют к фантастике, магии и сказочным мотивам. Вам однозначно принесет удовольствие просмотр ленты «Малефисента: Владычица тьмы», которая стала логическим продолжением фильма 2014 года.

Картина переносит вас в фантастический мир, где люди прекрасно сосуществуют с феями в одном королевстве Топких Болот. Правит этим государством молодая красавица-принцесса Аврора и её крестная мать — темная фея Малефисента.

Главная героиня, которую успешно сыграла Анджелина Джоли, полностью отображает все качества Водолеев. Она решительна и обладает ярким темпераментом, не выносит рутины, а независимость для неё — главный приоритет в жизни.

Рыбы

«Зои»

А вот Рыбы любят красивые истории о любви, где можно и поплакать, и посмеяться. В общем, мелодрамы — must see для них. Поэтому для вас идеально подойдёт романтический фильм «Зои».

Это история об ученых из будущего, цель которых избавить человечество от одиночества и неразделенной любви. Звучит неплохо, правда? Герои пытаются создать робота-синтетика, который будет всегда любить, поддерживать и лелеять своего партнера.

Машина никогда не предаст, не обидит и не бросит того, кого ей велено любить. И вроде бы все хорошо, но у этого эксперимента есть свои последствия. Чем дальше они продвигаются в своих исследованиях, тем сомнительнее выглядят результаты их работы.

Рыбы, гарантируем, что вы влюбитесь в этот фильм от начала и до конца.