Март 20th, 2020

Кэтти Перри тянет на солененькое.

У Кэтти Перри явно наметилась белая полоса в жизни. Она влюблена,счастлива и ждет ребенка от любимого человека. Да ,к тому же,коронавирус дал возможность отдохнуть от утомительных перелетов и концертов и немного побыть дома.

В ее состоянии-это лучшее,что можно придумать. И ее новое фото_отличное тому подтверждение. На фото Кэтти стоит на кухне в домашнем свитере с соленым огурцом в руках.

Судя по тому,что банка уже наполовину пустая- огурцы ей так же нравятся,как и любой другой беременной женщине.

Напомним,что Кэтти и ее жених Орландо Блум планировали свадьбу в Японии. Но из-за коронавируса решили отложить это событие.