Март 20th, 2020

Канье Уэст будет снабжать едой пожилых людей и многодетные семьи.

Богатые люди Америки не остаются в стороне во время пандемии,а оказывают посильную помощь тем,кому трудно справиться с ситуацией. К этому движения решил присоединиться муж Ким Кардашьян Канье Уэст.

Он, совместно с благотворительной организацией планирует снабжать едой тех, кто вынужден оставаться дома и не имеет возможности запастись продуктами, — в первую очередь это пожилые люди и многодетные семьи.

Благодаря пожертвованию Уэста организация We Women Empowered трижды в день будет доставлять готовую еду этим людям в Южной стороне Чикаго — районе, где вырос Канье.

Кроме того, Уэст сделал пожертвование в организацию, которая обеспечивает аналогичный сервис в Лос-Анджелесе, доставляя ежедневно 7000 порций готовой еды. Благодаря вложению музыканта они смогут увеличить это количество до 9000.

Ранее крупное пожертвование на поддержку местных сообществ в разных частях Америки сделали Nike.