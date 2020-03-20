Израиль: Гостиницы как госпиталя для больных коронавирусом в лёгкой форме. ЦАХАЛ помогает

Домашний карантин для больных коронавирусом – решение проблематичное, ведь даже заражённый в лёгком состоянии (часто вообще без каких-либо симптомов заболевания) является заразным. С другой стороны, как сказано выше, в больницах лишних мест нет, а число больных растёт. Поэтому было принято решение: превратить в госпиталя для больных коронавирусом в лёгкой форме пустующие гостиницы. Международный и внутренний туризм и так прекратился, ещё пару дней назад сообщалось, что 3/4 гостиниц («Малон») закрылись. Для подобных гостиниц для больных не используют термин «больница» или «госпиталь», их называют «мотель» («Малонит»).

Впервые о подобной мере заговорили на заседании правительства 14.02.20. Задача была возложена на Командование тылом (КТ; ПАКАР – «Пикуд hа-Орев»). Уже вечером 16.03.20 было опубликовано, что подготовка первой такой гостиницы практически завершена и на следующий день она начнёт принимать больных. А утром 17.03.20 МО призвало к созданию дополнительных таких гостиниц.

Первым «мотелем» стала гостиница «Дан Панорама» в Тель-Авиве. Она открылась утром 17.03.20, начала принимать больных около 17:00. На первом этапе проекта в ней планировалось разместить 20 пациентов, далее до 500, в случае необходимости – до 1,800. Второй гостиницей является «Дан Хаят» в Иерусалиме, её планировалось открыть 18.03.20 (на утро 17.03.20 туда было доставлено необходимое оборудование в области медицины и логистики). Далее ещё две, на севере и юге страны. Далее ещё, по мере необходимости. Судя по сказанному выше, на утро 19.03.20 в двух «мотелях» было 36 пациентов.

При создании подобных «мотелей» разделение ответственности следующее:

Общая ответственность – КТ. Именно его персонал в области медицины и ТО («Маарах Логисти-Рефуи»), совместно с работниками гостиницы, готовил «мотель» к приёму пациентов. Командир объекта – старший офицер КТ в резерве (на фото видно, что «Дан Панорама» командует подполковник).

Лечение – на минздраве и больничных кассах. Направление в «мотели» происходит по письменному распоряжению больничных касс, приём – после предварительного согласования по телефону. Первые больные были доставлены на машинах скорой помощи из больниц.

Внешняя охрана и проверка входящих – полиция Израиля.

В гостиницах создаются КП (ХАМАЛь) КТ. Вход на КП ограничен, туда нельзя заходить больным или тем, кто контактирует с больными. КП отвечает за координацию действий между персоналом гостиницы, медперсоналом, КТ и полицией.

Все постояльцы отеля соблюдают строгий карантин. За ними ведётся наблюдение с помощью видеокамер. Однако, поскольку все они больны, они могут общаться между собой.

17.03.20 «Дан Панорама» посетил министр обороны Нафтали Бенет, совместно с представителями КТ, минздрава, полиции Израиля и Национального антикризисного управления (РАХАЛЬ – «Решут hа-Хирум hа-Леуит»). Гости получили разъяснение о работе «мотелей».

«Мотели» предназначены для гражданских лиц. АОИ имеет в своём распоряжении 2 военных дома отдыха («Кфар Нофеш») – в Ашкелоне и «Ольга» в Гиват-Ольга. 16.03.20 было решено, что первый станет «мотелем» для военнослужащих с лёгкой формой заболевания, второй – местом для домашнего карантина для тех, кто не может соблюдать его дома.